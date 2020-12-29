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29 Ara 2020 23:40

Türkiye'de 253 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye'de 253 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili güncel verileri açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de son 24 saatte, 183 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu, 21 bin 4 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi.

Koca: Düşüş devam ediyor

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı kısıtlamalarının sonuç verdiğini belirterek, "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız" dedi

News Code 1891439

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