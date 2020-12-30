Çavuşoğlu: Türkiye, AB'ye girmeye hazır!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2020 dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Doğu Akdeniz'de bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü. 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis, geçmişte iki devletli çözüm istediğini söylemişti. Daha sonra bunu yalanladı, hiç şaşırmıyoruz. AK Parti iktidarının ilk yıllarından bu yana, hep şeffaf, samimi olduk ve sözümüzün arkasında durduk.

AB ile ilişkilerimizde inişler çıkışlar oldu ama özellikle Yunanistan, Rum kesimi ve Fransa ile gergin geçen bir yıl oldu. Ama Aralık ayında "Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmalıyız" diyen ülkelerin sağduyusu hakim oldu. Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ilişkilerde ilerletilmesi için biz hazırız.

Sayın Cumhurbaşkanımız "Gelecek Avrupa'dadır" derken, bizim Avrupa'nın bir parçası olduğumuz kastetmektedir. Nasıl ki herkes Avrupa ile iyi ilişkiler kurmak istiyor, biz de aynısını yapıyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımız reform çağrısı yapıyor. Başta hain darbe girişimi olmak üzere, reforma ağırlık veriyoruz. Avrupa Birliği'ne girmeye Türkiye hazırdır.

Ocak ayında AB ile temaslarımızın hızlanacağını öngörüyoruz.

Fransa eğer samimiyse biz ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız. İngiltere, AB'den ayrıldı, Brexit de resmi olarak gerçekleşti.

ABD ile ilişkilerimiz maalesef var olan sorunların ışığında ilerledi. FETÖ sorunu devam ediyor. PK/YPG desteği devam etti. CAATSA yaptırımını da açıkladılar. Yaptırım, egemenlik haklarımıza saldırıdır. Biz diyalogdan yana olduğumuzu söylüyorduk, şimdi o teklif ABD'den geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bile bunu onayladı.

Rusya ile ilişkilerimiz olumlu şekilde devam ediyor. Dün yılın son ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdik.

Kaynak: Haber Global