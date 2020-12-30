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30 Ara 2020 09:47

Çin'den sipariş edilen aşılar Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen aşılar Türkiye'ye geldi

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 'TK 6175' sefer sayılı 'Boeing 777' tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

14 gün test edilecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.

Sputnik

News Code 1891440

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