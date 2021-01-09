Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD ve İngiltere menşeli koronavirüs aşısının ithalatı yasaktır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Kum halkının 9 Ocak 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 43. yıldönümü münasebetiyle ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

İslam Devrimi Lideri, Şehit General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümüne ilişkin, "Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümünde ülkede büyük bir destansı hareket yaratan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük coşkuyla yapılan bu hareketler vatan ile milletin ruhunu tazelemiştir. Bunlar insanlarımızın basiretinden kaynaklanmaktadır." dedi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, korona aşısı ithalatına dair ilgili yetkililere hitap ederek, "ABD ve İngiltere menşeli koronavirüs aşısının ithalatı yasaktır. Amerikalılar korona aşısını üretebilseydiler, ülkelerinde korona skandalı yaşanmazdı. Onlar aşıyı başka ülkelerde denemek isteyebilirler. Fransız aşısını da olumlu karşılamıyorum, çünkü Fransa İran'daki bozuk kan olayı ile kötü bir sicile sahiptir. Ancak diğer ülkelerden aşı alımı konusunda hiçbir sorun yoktur." dedi.

ABD yaptırımları kaldırırsa İran da son nükleer adımından geri dönebilir

Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Japonya merkezli NHK televizyon kanalına verdiği özel röportajda, İran'ın Fordu Nükleer Tesisi'nde başlatılan yüzde 20 uranyum zenginleştirme süreci hakkında değerlendirmede bulundu.

Irakçi, İran halkının son dört yılda ABD yaptırımlarının etkilerinden büyük zarara uğradığını anlatarak, "İran İslam Cumhuriyeti, yaptırımların yeniden kaldırılmasını sağlamak için gerekli güvenceyi sağlamak için bir anı bile kaçırmayacaktır." dedi.

Tahran'ın ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde yüzde 20 uranyum zenginleştirme sürecine son vereceğini söyleyen Irakçi,"Yaptırımlar kaldırılırsa ve İran nükleer anlaşmadan yararlanırsa, İslam Cumhuriyeti nükleer taahhütlerine geri dönecektir. Yüzde 20 zenginleştirme süreci hızlı ve kolay bir şekilde tersine çevrilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri dönüşüne kucak açmıyoruz. Bu karar onlara bağlı." ifadelerinde bulundu.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 18'e vaka sayısının da 1 milyon 274 bin 514'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 58 bin 654'e ulaştığı bilgisini verdi.