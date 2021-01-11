ABD ciddi bir siyasi krize girmiştir

ABD doğu yakası saatiyle 14.00 sularında, başkent Washington’da 46’ıncı ABD başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden için yapılan delegeler kurulu oy sayımı sırasında Trump taraftarları, Kongre dışında gerçekleştirdikleri mitingin ardından Kongre binasını basması Amerikan’ın demokrasi iddiasıyla çelişmektedir.

ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınının şoku ve sıcaklığı hala devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

Mehr Haber Ajansı konuyla ilgili Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ile bir röportaj gerçekleştirdi. Aşağıdaki yazıda bu röportajı okuyabilirsiniz:

1- ABD’de gerçekleşen protestolar ve ABD Kongresi’nin basılması, Amerikan’ın demokrasi iddiasıyla çelişmektedir. Siz ABD’de yaşanan son olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet, ABD son kongre baskını neticesinde, ciddi bir siyasi krize girmiştir. Demokrasinin beşiği olma iddiasının altı boşalmıştır. 6 Ocak’ta yaşananlar Vietnam bunalımı gibi iç siyasette de derin izler bıracak. Ve Biden yonetimi böylesine derin ve sorunlu bir devir-teslim ile muhatap olacak. ABD'de içeriyi toplamak oldukça zor olacak. Zira Trump destekçileri beklentilerinin karşılanmadığı için ofkeliler ve vazgeçmiş değiller. Biden'ın ABD'deki ofkeyi dindirmesi zor görünüyor.

2- Sizce bu olaylar ABD hegemonyasının zayıflandığı anlamına mı geliyor?

Kovid-19 sırasında bile ABD'nin sağlık vs gibi konulardaki zafiyeti nedeniyle artık hegemon güç olmadığı ve Küresel bir lider olamayacağı zaten tartışılıyordu. Bugün, küresel bir lider olmakta kendi demokrasi krizi nedeniyle zorlanacağını söyleyebiliriz. Zira, Washington'un demokrasi konusundaki güvenirliliği ciddi bir darbe aldı. Ancak, ABD'nin maddi ve manevi gücünü sınayacak henüz bir büyük güçte de çıkmadı. Cin, Rusya ile birlikte düşünüldüğünde dünya da çok kutuplu bir resim var diyebiliriz.

3- Trump aslında seçim sonuçlarını değiştiremeyeceğini biliyordu; ancak bu kez Cumhuriyetçilerin, özellikle de oğlunun veya damadının 2024 seçimlerini kazanması için bir platform hazırlmak amacıyla kamuoyunu kışkırtarak Biden'ın zaferini gayri meşru olarak göstermeye çalıştığı değerlendiriliyor. Siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz. Sizce Trump amacına ulaştı mı?

Ben, Trump'ın seçimi kazanacağına inandığını düşünüyorum. Pandemi meselesini beklenmiyordu. Ve bence Trump bunun etkisini hesaplamadı. Ama, gitmeden önceki bazı hamleleri Katar-Suudi Arabistan yakınlaşması vs-Biden’ı ozellikle dış politikada sıkıştırmak ve 2024 de bir şans yakalamak için değerlendirilebilir.

4- Geçen gün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ı görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine başlayacaklarını söylemişti. Bu konuyla ilgili yorumunuz nedir?

Şu anda, azil süreci başlasa bile yetişmez. Pence de, 25. Md işletmeyi kabul etmedi. Bu Azil surecindeki acele Baskan Trump’ın 20 Ocak tarihine kadar bir çılgınlık yapması olasılığı ile ilgili. Pelosi’nin bazı generallerle konuştuğu ve nükleer kodların güvence altında olmasını istedigini biliyoruz. Özetle, nükleer kodlar dahil Trump’ın asker tarafından engellemesini istedigini New York Times'da okuduk. Bu vesileyle ABD de, darbe ve karşı darbe, her ne kadar askerler kabul etmedilerse de Pelosi’nin taleplerini-söylemlerini de izlemiş olduk. Bu resim bize, ücüncü dünya izlemini veriyor!