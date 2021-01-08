Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Trump destekçilerinin Kapitol baskınına ilişkin olarak, "Seçim sonuçlarına inanmayan Trump, ABD demokrasisi ve itibarını zora soktu, 2024’te aday olsa bile zorlanacak" değerlendirmesini yaptı.

Küçük, "İki gün önce Trump, taraflarını sokağa döktü. Gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınanlar var. Peki Trump niye böyle davrandı? Trump hâlâ seçim sonuçlarını kabullenmiş değil! Kesin kazanacağını düşünüyordu. Olmadı. Sindiremedi de. Taraftarlarını sokağa taşıdı. Olay çıkarttı. Hâlbuki Amerika’da kanun ve düzen her şeyden önde gelir. Cumhuriyetçiler de bunu bilir." düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Trump, Amerikan demokrasisini zora soktu. İtibarını sora soktu.Seçim sonuçlarına inanmayan Trump bundan sonra 2024’te aday olsa bile zorlanacaktır." ifadesini kullandı.