Trump'ın YouTube kanalı da kapatıldı

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı. Twitter ile Facebook'tan sonra, YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan dikkatli bir incelemenin ardından, devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler ışığında, Donald Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık. Sonuç olarak, uzun süredir devam eden ihtarlar sistemimize uygun olarak, kanalın en az yedi gün boyunca yeni video veya canlı yayın yüklemesi engellendi ve bu süre uzatılabilir."

YouTube ayrıca, Trump'ın kanalına yorum yapılmasını da engelledi.

Karar bir hafta içinde tekrar gözden geçirilecek. Ancak, Trump'ın kanalı başka bir uyarı daha alırsa bu sefer 2 hafta süreyle askıya alınacak ve üçüncü bir ihlal ise hesabın kalıcı olarak kaldırılmasına neden olacak.

Kaynak: Sputnik