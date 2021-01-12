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12 Oca 2021 11:51

Adana'da terör örgütü IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da terör örgütü IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

News Code 1891745

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