Suriye Ordusu, Ürdün sınırında büyük çaplı operasyon başlattı

Suriye'nin güneybatısında bulunan Al-Suwayda valiliği tarafından yayınlanan bir saha raporuna göre, Surye Ordusu (SAA) ile hükümet bağlı diğer güvenlik güçleri Ürdün sınırında dün şafak vakti geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

Ürdün sınırında saklandıkları tespit edilen operasyonla birlikte, kaçırılan sivillerin kurtarılması ve suçluların cezalandırılması hedefleniyor.

Suriye ordusundan bir kaynak, Suriye güçlerinin sınır bölgesindeki tarama operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

Bölgede insan kaçırma, saldırı ve soygun suçlarını işleyen militanların faaliyet alanının Şam-Al Suwayda karayolu olduğu belirlendi.

Öte yandan, söz konusu militanların faaliyetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütleriyle benzerlikler taşıdığı belirtiliyor.

Aynı zamanda, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri de Suwayda, Deyrizor ve Humus hattında keşif uçuşlarına devam ediyor.

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, IŞİD'in düzenlediği saldırıların ardından bölgeyi yakından izliyor.

Kaynak: Sputnik