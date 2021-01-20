Suriye'den ABD'nin kötü eylemine kınama

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki El Cezire bölgesinde işgalci Amerikan güçlerinin gerçekleştirdiği askeri saldırganlığa ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektup’ta, "Suriye Arap Cumhuriyeti, işgalci Amerikan güçlerinin el Cezire bölgesindeki işgal ettiği alanlarda yürüttüğü neredeyse günlük saldırgan uygulamaları şiddetle kınadığını ifade ediyor." ifadesine yer verildi.

Mektupta, bu eylemin ülkenin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı olduğu ve uluslararası hukuka aykrı olduğu kaydedildi.

Bakanlık, geçtiğimiz yıllarda, işgalci Amerikan güçlerinin neredeyse günlük saldırgan hareketlerinin, askeri takviyelerin getirilmesinin yanı sıra, Suriye’nin el Cezire bölgesinden Suriye zenginliği, tarım ürünleri ve petrol çalınmasından izlendiğini de sözlerine ekledi.