ABD, İsrail ile Türkiye arasında koordinasyon var

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'e (BM) bir mektup göndererek 'İsrail'in artan askeri hareketliliğinin, ABD, İsrail ile Türkiye arasında bir koordinasyonun kanıtı olduğunu' belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail'in tehlikeli ve saldırgan yaklaşımı, Suriye topraklarını işgal eden Türk, ABD'li ve İsrailli işgalciler arasında önceden kurulu bir koordinasyon bulunduğunu kanıtlıyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, bu koordinasyonun 'Amerikan yönetiminin sınırsız desteği ve diğer üye ülkeler arasında sorumluluktan muafiyeti' sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Şam yönetimi ayrıca, bölgede güvenliği ve istikrarı her zamankinden daha fazla tehdit eden bu sistematik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve 'oldu bittiye getirilemeyeceğini' söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni bir kez daha 'uluslararası barışın ve güvenliğin sürdürülmesi için en önemli anlaşma olan Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde sorumluluklarını üstlenmeye' çağıran Şam yönetimi, 2021 yılının İsrail'in terörist saldırılarının tekrarlanmasını önlemek adına sıkı ve acil önlemler almak için başka bir fırsat olduğunu ifade etti.

Suriye ayrıca, İsrail'i iki taraf arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na uymaya çağırdı ve İsrail'in adımlarının BM'nin 242, 338, 350 ve 497 numaralı ve terörizmle mücadele ile ilgili tüm uluslararası kararları ihlal anlamına geldiğini vurguladı.

Kaynak: Sputnik