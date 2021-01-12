Katar ile Mısır arasında uçuşlar başladı

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, Mısır hava yolu şirketi Egypt Air ve Katar Hava Yolları’nın karşılıklı uçuşlara başladığını duyurdu.

Noyer, "Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi" dedi.

Krizi sonlandıran zirve

5 Ocak’ta Suudi Arabaistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 41. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'de imza atmış ve 3 yıllık Katar ambargosunun ardından 4 Arap ülkesi Katar ile tekrar uzlaşmaya varmıştı.

3,5 yıl önce ne olmuştu?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.