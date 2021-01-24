  1. Ekonomi
24 Oca 2021 14:38

İran, İngiltere’ye uçuş yasağını uzattı

İran, İngiltere’ye uçuş yasağını uzattı

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Turec Dehgani Zengene, Tahran-Londra arasındaki uçuş yasağının 19 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaştırıcı bir türünün tespit edilmesinin açıklamasının ardından endişeler giderek artıyor.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Turec Dehgani Zengene, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran-Londra arasındaki uçuş yasağının 19 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı Aralık ayında Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine İngiltere'ye gidiş-dönüş uçak seferlerinin 14 gün süreyle askıya alındığını bildirmişti.

News Code 1892058

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