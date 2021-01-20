  1. Turizm
20 Oca 2021 09:56

İsfahan Valiliği

İsfahan-Türkiye uçak seferleri turizm için önemli

İsfahan-Türkiye uçak seferleri turizm için önemli

İsfahan Valiliği Ekonomik İşler Sorumlusu, "İsfahan ile Türkiye arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması aslında turizm sektörünün gelişmesi için açılan bir penceredir." dedi.

İsfahan kenti ile Türkiye arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle dün akşam bu kentte bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan İsfahan Valiliği Ekonomik İşler Sorumlusu Hasan Gazi Asker, "İsfahan ile Türkiye arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması aslında turizm sektörünün gelişmesi için açılan bir penceredir." dedi.

Gazi Asker, "Uçak seferlerinin karşılıklı olarak yeniden başlaması ekonomi, kargo taşımacılığı ve ithalat-ihracat açısından önemlidir." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kasım ayında İran'ın İsfahan kentine tarifeli seferleri yeniden başlamıştı.

News Code 1891948

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