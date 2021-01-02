Türkiye, NATO gücünün komutasını devraldı

NATO bünyesinde yer alan, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutası, yeni yılla birlikte Türkiye komutasına geçti. NATO'dan yapılan açıklamada, 4 bin 200 kişilik Türk gücünün, Türkiye'de son teknoloji ile üretilen silahlı araçlar, tanksavar roketleri ve obüslerle VJTF'ye katıldığı bildirildi.

"NATO‘nun mızrak ucu" olarak nitelendirilen güç, Ukrayna Krizi sırasında Rusya'ya karşı caydırıcı bir kuvvet olarak hayata geçirilmişti.

TSK 4 bin 200piyade ile destek verecek

Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda, toplamda 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce, 4 bin 200 piyade ile destek verecek. Geri kalan 2 bin 200 asker ise Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, İtalya, Letonya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordularına mensup askerlerden oluşuyor.

Kaynak: DW Türkçe