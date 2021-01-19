Doğu Perinçek, koronavirüs aşısı oldu

Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs aşısı oldu.

Perinçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, "Aşı olmak günün vatandaşlık görevi" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde koronavirüs aşısını yaptırdı.

Aşının ilk dozunu, hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.

Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu.

Kendisine eşlik eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek, hastaneden ayrıldı.