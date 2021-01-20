Çin 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladı

Çin, Pompeo dahil Trump dönemi yöneticilerine yaptırım uyguladığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dönemin dışişleri bakanı Mike Pompeo, Navarro ve Bannon'ın da dahil olduğu 28 yöneticiye yaptırım uygulandı.