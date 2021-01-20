Çin 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladı

Çin, Pompeo dahil Trump dönemi yöneticilerine yaptırım uyguladığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dönemin dışişleri bakanı Mike Pompeo, Navarro ve Bannon'ın da dahil olduğu 28 yöneticiye yaptırım uygulandı.
Çin, aralarında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da yer aldığı 28 ABD'li üst düzey yetkiliye Çin'in ulusal egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettikleri gerekçesi ile yaptırım kararı aldı.
Çin, Pompeo dahil Trump dönemi yöneticilerine yaptırım uyguladığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dönemin dışişleri bakanı Mike Pompeo, Navarro ve Bannon'ın da dahil olduğu 28 yöneticiye yaptırım uygulandı.
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