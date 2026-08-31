Trump İran'ı yine tehdit etti!

Katar’ın El Cezire televizyonuna göre ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran'ı yine tehdit etti.

Trump, "Ürdün'deki Amerikan güçlerine yönelik saldırıya karşılık vereceğiz" diyerek İran’ı tehdit etti.

Trump, İran'ın müzakereye çok istekli olduğunu iddia etti.

Trump ayrıca, İran'a uygulanan mevcut ABD yaptırımlarının güçlü bir etkiye sahip olduğunu ileri sürdü.

Donald Trump, ABD hava savunma sisteminin bir füze hariç hepsini engellediğini ve füzenin önemli bir hedefi vurmadığının belirlendiğini iddia etti.

