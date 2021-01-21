Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

AA