  1. Kültür
23 Oca 2021 13:25

‘Demokrasi ile Özçekim’ filmi İngiltere yolunda

‘Demokrasi ile Özçekim’ filmi İngiltere yolunda

İran yapımı ‘Demokrasi ile Özçekim’ adlı film,İngiltere'de düzenlenecek olan Uluslararası The Lift-Off Session Online Film Festivali'ne katılacak.

İranlı sinemacı Ali Atşani’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Demokrasi ile Özçekim’ adlı film, bu sene 11'incisi İngiltere'de düzenlenecek olan Uluslararası The Lift-Off Session Online Film Festivali'nin yarışma bölümüne katlım hakkı kazandı.

‘Demokrasi ile Özçekim’  İran-Irak savaşına katılanların hikayesini anlatıyor.

Söz konusu film ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası San Francisco Film Festivali’ne de katılmıştı.

Uluslararası The Lift-Off Session Online Film Festivali 28 Ocak 2021 tarihinde başlıyor.

News Code 1892028

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