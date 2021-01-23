‘Demokrasi ile Özçekim’ filmi İngiltere yolunda

İranlı sinemacı Ali Atşani’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Demokrasi ile Özçekim’ adlı film, bu sene 11'incisi İngiltere'de düzenlenecek olan Uluslararası The Lift-Off Session Online Film Festivali'nin yarışma bölümüne katlım hakkı kazandı.

‘Demokrasi ile Özçekim’ İran-Irak savaşına katılanların hikayesini anlatıyor.

Söz konusu film ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası San Francisco Film Festivali’ne de katılmıştı.

Uluslararası The Lift-Off Session Online Film Festivali 28 Ocak 2021 tarihinde başlıyor.