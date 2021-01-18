İran'ın "Figür"ü Hindistan'da gösterilecek

İranlı sinemacı Puriya Parsa’nın yönetmenliğini üstlendiği “Figür” adlı film bu sene 51’incisi Hindistan’da düzenlenecek olan Uluslararası Goa Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.
“Gesture” uluslararası ismiyle bilinen ‘Figür’ün özeti şöyle:
“Bir baba oğlunun hastalığının tekrar belirlenmesini gizliyor ve bu ailede yeni olayların ortaya çıkmasına sebep oluyor…”
Yapımcılığını Mesud Redai üstlenen filmin oyuncu kadrosunda Ali Musaffa, Nazenin Ferahani, Mahmud Hakiki, Rastin Gafuri ve Raziye Mensuri yer alıyor.
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