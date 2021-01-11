  1. Kültür
11 Oca 2021 15:47

İran yapımı "Hobub" Ürdün'de en iyi animasyon seçildi

İran yapımı "Hobub" Ürdün'de en iyi animasyon seçildi

İranlı sinemacı Mehsa Samani’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Hobub’ adlı animasyon Ürdün’de düzenlenen Karama Human Rights Film Festivali’nde en iyi animasyon seçilerek ödül kazandı.

İranlı sinemacı Mehsa Samani’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Hobub’ adlı animasyon Ürdün’de düzenlenen Karama Human Rights Film Festivali’nde en iyi animasyon seçilerek ödüle layık görüldü.

9 dakikalık ‘Hobub’ adlı animasyonun özeti şöyle:

“Günlük hayatını yaşayan bir baba ve kızın hayatı etraflarında olup biten bazı şeylerin yüzünden etkileniyor ve sonunda kendileri de yok oluyor...”

Bu yıl dünyadan 30 filmin katıldığını festival Aralık ayının son haftasında canlı olarak internet üzerinden yapılmıştı.

News Code 1891718

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