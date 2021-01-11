İran yapımı "Hobub" Ürdün'de en iyi animasyon seçildi

İranlı sinemacı Mehsa Samani’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Hobub’ adlı animasyon Ürdün’de düzenlenen Karama Human Rights Film Festivali’nde en iyi animasyon seçilerek ödüle layık görüldü.

9 dakikalık ‘Hobub’ adlı animasyonun özeti şöyle:

“Günlük hayatını yaşayan bir baba ve kızın hayatı etraflarında olup biten bazı şeylerin yüzünden etkileniyor ve sonunda kendileri de yok oluyor...”

Bu yıl dünyadan 30 filmin katıldığını festival Aralık ayının son haftasında canlı olarak internet üzerinden yapılmıştı.