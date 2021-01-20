  1. Kültür
20 Oca 2021 16:25

İran yapımı 'Mustafa' adlı kısa film Hindistan'da gösterilecek

İran yapımı 'Mustafa' adlı kısa film Hindistan'da gösterilecek

İranlı sinemacı Alirıza Teymuri’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Mustafa’ adlı kısa film bu sene 2’ncisi Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kakata Kısa Film Festivali'ne katılacak.

İranlı sinemacı Alirıza Teymuri’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Mustafa’ adlı kısa film bu sene 2’ncisi Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Kakata Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Peyman Şahmuhammedi’nin üstlendiği kısa film geçenlerde Pakistan’daki Uluslararası Gandahara Film Festivalinde gösterilmişti.

İran, Afganistan ve İsveç’in ortak yapım eseri olan  ‘Mustafa’ adlı kısa filmin özeti şöyle:

“Afgan göçmen Mustafa ailesiyle birlikte İran'da yaşıyor. Bu ailenin sosyal ve medeni kimliği yok. Kimliğin olmaması onlar için sorun yaratıyor.”

18 Ocak itibariyle düzenlenen Uluslararası Kakata Kısa Film Festivali 24 Ocak'a kadar devam edecek. 

News Code 1891964

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