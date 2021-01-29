İran'da 1 milyon 196 bin 374 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 573 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 807'ye, vaka sayısının da 1 milyon 405 bin 414'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 990'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 196 bin 374'e ulaştığı bilgisini verdi.