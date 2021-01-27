İran'da 1 milyon 183 bin 463 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 608 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 651'e, vaka sayısının da 1 milyon 392 bin 314'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 183 bin 463'e ulaştığı bilgisini verdi.