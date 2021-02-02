Yargı Erki Başkanı'ndan İmam Humeyni (ra) Türbesi'ne ziyaret

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki yargıtay üyeleri bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi’nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Burada düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ruhani ile beraberindekiler İmam Humeyni (ra) için saygı duruşunda bulundu.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.