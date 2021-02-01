Ruhani'den İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na saygı ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Bakanlar Kurulu bugün sabah İslam Devrimi’nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Burada düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ruhani ile beraberindekiler İmam Humeyni (ra) için saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşma yapan Ruhani, "Büyük İmamımız İslami Hareket ve Devrim sırasında, bize, İran ve İslam toplumuna değerli öğretiler sundu." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'da tarihi gün olarak kutlanan İmam Humeyni'nin (ra) yurda dönüş günü hakkında, "1 Şubat 1979 tarihi İmam Humeyni'nin sosyal sermeyenin gücünü dünyaya gösterdiği gündür. İmam'ın bu tarihi günde yaptığı konuşma İslami düzenin temelini oluşturur. İmam konuşmasında halk oylamasıyla seçilen ve İslam’a dayanan rasyonel bir sistemin meşruiyete sahip olduğunu söyledi. Şimdiki izlediğimiz yol o gün belirlenen çizginin devamıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.