Türkiye'de koronavirüsten 120 can kaybı, 7 bin 795 yeni vaka

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 140 bin 120 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

İyileşenlerin sayısı 2 milyon 379 bin 70'e çıktı

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.