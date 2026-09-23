Erakçi, Irak ve Hollanda dışişleri bakanlarıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumu kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Brandtsen ile görüştü.

Ortak sınırların güvenliğinin korunması büyük önem taşıyor

Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, konsolosluk ve güvenlik alanları başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin seyri ele alındı. Taraflar, iki ülkenin ortak ilgi alanlarında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Irak dışişleri bakanları, ortak sınırların güvenliğinin korunmasını son derece önemli olarak nitelendirerek, bu alanda varılan anlaşmaların uygulanmasının ve terörist faaliyetlerle etkin şekilde mücadele edilmesinin önemine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı görüşmede, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının durumuna ilişkin son gelişmeleri, İran ile Umman arasında ticari gemiler için güvenli denizcilik güzergâhlarının belirlenmesine yönelik varılan mutabakat da dahil olmak üzere aktardı.

Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut güvensizliğin yalnızca ABD ve İsrail rejiminin saldırgan eylemlerinden kaynaklandığını savunarak, boğazda güvenliğin yeniden tesis edilmesinin ABD’nin güvenliği tehdit eden eylemlerini durdurmasına bağlı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca bölgedeki tüm ülkelerin, özellikle komşuluk ilişkilerinde iyi niyet ilkesine bağlı kalmasının ve saldırgan tarafların kendi topraklarını ve imkânlarını İran’a karşı yasa dışı ve saldırgan eylemler hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla kullanmasını engellemesinin gerekliliğini vurguladı.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda kararlı ve ciddi olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinin çifte standartlarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanı ile Hollanda Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmede, İran-Hollanda ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Erakçi, Avrupa ülkelerinin bölgedeki gelişmeler karşısındaki çifte standartlı tutumlarını sert bir şekilde eleştirdi. Özellikle ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırgan eylemleri ve işlediği suçlar karşısındaki sessizlik ve hoşgörüye dikkat çeken Erakçi, “Avrupa ülkeleri bir yandan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını desteklediklerini iddia ederken, diğer yandan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik açık askeri saldırısı karşısında kayıtsız kalamaz, hatta bunu destekleyemez.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, İran’ın nükleer mesele konusunda ABD’nin bahanelerini ortadan kaldırmak amacıyla diplomasiyi sorumlu bir şekilde kullandığını hatırlattı. ABD’nin tekrar tekrar anlaşmaları ihlal etmesini ve savaş yanlısı tutumunu, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut güvensizliğin temel nedeni olarak nitelendiren Erakçi, “Bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmenin tek yolu, ABD’nin yasa dışı ve saldırgan eylemlerini durdurması ve İran’ın hakları ile ulusal çıkarlarına saygı göstermesidir.” ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı da görüşmede diplomasiden yararlanmanın önemine vurgu yaparak, ülkesinin bölgedeki güncel gelişmelere ve İran ile Avrupa arasındaki ilişkilere dair görüşlerini aktardı.