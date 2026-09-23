  1. İran
23 Eyl 2026 08:45

Bekayi: İran ile ABD arasındaki etkileşim Katar arabuluculuğuyla gerçekleşti

Bekayi: İran ile ABD arasındaki etkileşim Katar arabuluculuğuyla gerçekleşti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, New York’ta İran ile ABD arasında gerçekleştiği belirtilen temasın Katar’ın arabuluculuğuyla yapıldığını açıkladı. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında New York’ta gerçekleştirildiği belirtilen görüşmelere ilişkin haberler hakkında yaptığı açıklamada, ABD tarafıyla gerçekleştirilen temasın Katar arabuluculuğuyla yapıldığını söyledi.

Bekayi, söz konusu temasın İran’ın şartlarını iletmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bu şartlar arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, ABD’nin saldırgan eylemlerini durdurması, deniz ablukasının ve ekonomik savaşın sonlandırılması, İran’ın varlıklarının serbest bırakılması ve diğer hususların bulunduğunu ifade etti.

News ID 1938717

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