Ruhani: Bu hafta aşı uygulaması başlıyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

İran halkına yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında dördüncü dalga uyarısında bulunan Ruhani, "El ele verip hep birlikte mücadele verirsek bu salgının dördüncü dalgasını önleyebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani COVID-19 aşılama planına ilişkin, "Aşılama uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önceliklere göre bu hafta başlıyor." açıklamasında bulundu.

Ortak aşı üretimine dair Hasan Ruhani, "Pasteur' aşısı ilkbahar sezonunda hazır olabilir, ardından İran yapımı 'Razi' ve 'Bereket' aşısı da elimizde olabilir." diye konuştu.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisini İran’a taşıyan uçağın önceki gün başkent Tahran’a ulaştığı bildirilmişti.