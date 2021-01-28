İran'da Sputnik V aşısına acil kullanım izni verildi

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Rus yapımı Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurt dışından aşı alımına ilişkin, "Rusya'dan alınan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisi 9 Şubat tarihinde ülkeye ulaşacak." demişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise COVID-19 aşılama programına ilişkin, "Aşılamanın Şubat ayında başlatılması için tüm çalışmalar yapılıyor, bu uygulama bizim için çok önemli." açıklamasında bulunmuştu.