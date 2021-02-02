Ruhani: İran'a milyonlarca doz aşı gelecek

Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle turizm ve eğitim alanında bir çok milli projenin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani aşı alımına ilişkin, ülkeye milyonlarca doz yeni tip koronavirüs Kovid-19 aşısı getirileceğini duyurdu.

İran'da yürütülen COVID-19’a karşı aşı çalışmaları hakkında Ruhani, "Yerli korona aşısının yaz aylarında piyasaya sunulmasını umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, COVID-19 aşılama programına dair, "Aşılamanın Şubat ayında başlamasını umuyoruz. Aşılama ilk etapta yüksek riskli kişiler ve sağlık personeline yapılacak." diye konuştu.

Son günlerde İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Rusya'dan alınan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisinin 9 Şubat tarihinde ülkeye ulaşacağını bildirmişti.