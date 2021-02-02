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2 Şub 2021 13:08

Ruhani: İran'a milyonlarca doz aşı gelecek

Ruhani: İran'a milyonlarca doz aşı gelecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün yaptığı açıklamada, ülkeye milyonlarca doz yeni tip koronavirüs Kovid-19 aşısı getirileceğini duyurdu.

Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle turizm ve eğitim alanında bir çok milli projenin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani aşı alımına ilişkin, ülkeye milyonlarca doz yeni tip koronavirüs Kovid-19 aşısı getirileceğini duyurdu.

İran'da yürütülen COVID-19’a karşı aşı çalışmaları hakkında Ruhani, "Yerli korona aşısının yaz aylarında piyasaya sunulmasını umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, COVID-19 aşılama programına dair, "Aşılamanın Şubat ayında başlamasını umuyoruz. Aşılama ilk etapta yüksek riskli kişiler ve sağlık personeline yapılacak." diye konuştu.

Son günlerde İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Rusya'dan alınan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisinin 9 Şubat tarihinde ülkeye ulaşacağını bildirmişti.

News Code 1892257

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