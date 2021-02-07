  1. Toplum
7 Şub 2021 09:38

İran'da ilk koronavirüs aşısı için tarih belli oldu

İran'da ilk koronavirüs aşısı için tarih belli oldu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, COVID-19 aşılama planına ilişkin, ilk aşının 9 Şubat'ta vurulacağını duyurdu.

 İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19 aşılama planına ilişkin, ilk aşının 9 Şubat'ta vurulacağını duyurdu.

Bakan Nemeki, ilk etapta yoğun bakım çalışanlarına aşı yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, aşılama ile ilgili önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların olduğunu belirtmişti.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ilk partisini İran’a taşıyan uçağın 4 Şubat'ta başkent Tahran’a ulaştığı bildirilmişti.

Son günlerde İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Rus yapımı Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verildiğini duyurmuştu.

News Code 1892356

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