Mutasyonlu koronavirüs bizi de endişelendiriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü salgınla mücadelesini takdir ederek, "COVID-19 kaynaklı ölümlerin ne zamana kadar süreceği bilinmiyor. Korona ile mücadelede elde edilen kazanımlardan dolayı halkımıza ve sağlıkçılarımıza minnetarız.” dedi.

Ruhani'den 'mutasyonlu koronavirüs' uyarısı

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Günlük vefat sayısındaki azalma durumun iyi olduğunu göstermez. Günde 70 kişinin hayatını kaybetmesi az bir rakam değil. Bu konuda ülke genelinde düzenli bir düşüş eğilimi vardı. Ancak bazı eyaletlerde düşüş eğilimi durdu. Bu endişe verici olabilir. Mutasyonlu virüsün dünyanın başka yerlerinde de görülebileceğine dair endişeler var. Son günlerde Güney Afrika'da da görülen mutasyonlu koronavirüs bizi de çok endişelendiriyor. Dikkatli olmazsak mutasyona uğramış yeni virüs bize bulaşabilir." ifadelerini kullandı.

'Sağlık protokollerine uymak zorundayız'

İran halkına seslenen Ruhani, "Korona aşısının enjekte edilene kadar en az 5 ila 6 ay boyunca aynı özenle sağlık protokollerine uymak zorundayız. Çünkü yeni bir dalgaya girersek sorunları kontrol etmemiz çok zor olacaktır." şeklinde konuştu.

COVID-19 aşılama programı

Cumhurbaşkanı Ruhani COVID-19 aşılama programı hakkında, "Aşılamanın Şubat ayında başlatılması için tüm çalışmalar yapılıyor, bu uygulama bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu.