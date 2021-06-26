  1. Siyaset
26 Haz 2021 11:43

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutlu doğum yıldönümü ve İran'da "Yargı Erki Haftası" münasebetiyle çok sayıda mahkumu affetti.

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutlu doğum yıldönümü ve İran'da "Yargı Erki Haftası" münasebetiyle, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 5 bin 156 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğum yıldönümü ve İran'da "Yargı Haftası" münasebetiyle, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip  5 bin 156 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

News Code 1895350
https://tr.mehrnews.com/news/1895350/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler