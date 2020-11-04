İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü münasebetiyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 3780 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü münasebetiyle Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3780 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.