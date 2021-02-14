İran ve Nahçıvan arasındaki sınır işbirliği artacak

Parstoday'in haberine göre, Başkonsolos Abbas Hüseyni, bu görüşmede iyi komşuluğa ve özellikle malların transit geçişine vurgu yaparak, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınırlarını yeniden canlandırmasından memnuniyet duyuyor ve bu, iki ülke arasındaki işbirliği artırmada etkili olabilir." dedi.

Takiyev de bu görüşmede İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki tutumunu takdir ederek, bunu İran'ın dostluğa ve kardeşliğe, iyi komşuluğa ve uluslararası hukuka saygının bir işareti olarak nitelendirdi.

Poldeşt ve Culfa terminallerinde İranlı sınır komutanlarıyla çok iyi işbirliğinin olduğuna işaret eden Takiyev, "Ulaşım sorunları ve vatandaşların geçişi, gerekli görülen zamanlarda yapılmakta ve bu konuda gelecekte de iki taraf arasında ortak bir toplantı yapılacak." diye konuştu.