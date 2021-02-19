İran heyeti Nahçıvan'da iki ülke arasındaki demiryolu hattını inceledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ile beraberindeki heyet Bakü ziyaretinin ardından dün Nahçıvan’a gitti. Mücteba Zünnur burada Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Dağlık Karabağ'daki son durum, siyasi ve ticari ilişkiler ile parlamento işbirliği gibi konular ele alındı. Zünnur görüşme sırasında Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov'u İran'a davet etti.

İran heyeti Nahçıvan'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyarette, Culfa Tren Garı, Culfa Büyük Demiryolu Köprüsü, Nahçivan gümrük terminali ve İran ile Nahçıvan arasında önemli geçiş noktası olan köprüyü gezerek yetkilileriden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.