İranlı Büyükelçi: Yemen'de barışın sağlanması için çalışıyoruz

Almasirah TV kanalına göre, İran’ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Heşam Şeref ile bir araya gelerek, Yemen'in son durumunu görüştü.

Yemen'in son durumu ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in Tahran ziyareyi değerlendirldi.

Bu görüşmede İrlu, İran'ın Yemen krizinin siyasi çözümüne destek verdiğini belirterek, "Bu krizin askeri çözümü yok. İran olarak Yemen krizini çözmek için her türlü dürüst yaklaşımı destekliyor ve ülkede kalıcı barışın sağlanması için çalışıyoruz." dedi.

İrlu ayrıca, İran'ın BM Yemen Özel Temsilcisi'nin Yemen'a karşı askeri saldırıyı sona erdirme ve kuşatmayı kaldırma çabalarını desteklediğini söyledi.

Yemenli yetkili de bu görüşmede, işgalci Suudi koalisyonunun hava saldırılarının devam ettiği takdirde misilleme yapacaklarını belirtti.