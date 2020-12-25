İranlı Büyükelçi uluslararası toplumun Yemen sessizliğini eleştirdi

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'e karşı yapılan askeri saldırganlığı ve kuşatmayı eleştirdi.

İrlu'nun yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"2100 gün süren askeri saldırı ve kuşatma boyunca burada tam anlamıyla bir felaket yaşanmıştır. Kardeş ülke Yemen'de yaşananların karşısında insanlığın ve dünya vicdanın sesi nerede?

Suudi Arabistan'ın Yemen halkına karşı açtığı savaşın hedefleri şunlardır; İnsanları, hayvanları, ağaçları ve hatta taşları yok etmek. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki müttefiklerinin bir projesidir."

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.