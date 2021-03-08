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8 Mar 2021 11:15

İranlı Büyükelçi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisi ile görüştü

İranlı Büyükelçi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisi ile görüştü

İran’ın Sana  Büyükelçisi Hasan İrlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisi Katrina Reins ile bir araya gelerek Yemen’deki gelişmeleri görüştü.

İran’ın Sana  Büyükelçisi Hasan İrlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisi Katrina Reins ile bir araya gelerek Yemen’deki son gelişmeleri görüştü.

İrlu görüşmede Katrina Reins’ten uluslararası topluma Yemen halkına yönelik kuşatmayı kaldırması için baskı yapmasını isteyerek, kuşatmanın Yemen halkının hayatının tüm alanlarını etkilediğini ve dünyanın en büyük insani krizine neden olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisi Katrina Reins de, Yemen halkının sorunlarını hafifletme çabalarını sürdürmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref geçenlerde İran’ın Sana  Büyükelçisi Hasan İrlu ile yaptığı görüşmede Sana’nın adilce bir barışın sağlanması için herhangi bir çağrıyı olumlu karşılayacağını bildirmişti.

News Code 1892972

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