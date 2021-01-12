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12 Oca 2021 10:58

İran Sana Büyükelçisi'nden ABD'nin Ensarullah tutumuna tepki

İran Sana Büyükelçisi'nden ABD'nin Ensarullah tutumuna tepki

İran’ın Sana  Büyükelçisi Hasan İrlu, ABD’nin Yemen Ensarullah Hareketi karşıtı tutumuna sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İran’ın Sana  Büyükelçisi Hasan İrlu, ABD’nin Yemen Ensarullah Hareketi karşıtı tutumuna sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Paylaşımda, "ABD’nin kendisinden hiçbir iradesi yok ve Siyonist Rejimin baskısı altında, Yemen müzakerelerinde kilit bir taraf olmasına rağmen Ensarullah Hareketi’ni terör listesine almak istiyor. Gaspçı Siyonist Rejimi Yemen’de huzur istemiyor; ancak Yemen halkı, bölge ve dünyadaki özgürlüksever insanlar Ensarullah’ı daha fazla onaylayarak İsrail’i ve destekçilerini şaşırtacaklar." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen Ensarullah Hareketi'ni "yabancı terör örgütü" ilan etmeyi planladıklarını duyurmuştu.

News Code 1891749

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