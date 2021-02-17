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17 Şub 2021 10:05

Ensarullah:

Siyasi süreç saldırılar sona erdiğinde başlayacak

Siyasi süreç saldırılar sona erdiğinde başlayacak

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam,"Ülkedeki siyasi süreç, askeri saldırganlığın ve kuşatmanın tamamen durdurulması halinde başlayacak." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı dün Yemen Ensarullah Hareketi'ni 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkardıklarını açıkladı.

Buna tepki olarak Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, "Ülkedeki siyasi süreç, Yemen'e karşı askeri saldırganlığın ve kuşatmanın tamamen durdurulması halinde başlayacak." dedi.

Ensarullah'ın her zaman siyasi çözümü desteklediğini belirten Muhammed Abdusselam, "Elde ettiğimiz deneyimler bize, savaş ve kuşatma altında hiçbir siyasi sürecin başarılı olamayacağını göstermiştir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, de 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere Ensarallah Hareketini yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu.

News Code 1892574

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