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21 Ara 2021 09:22

İran'ın Yemen Büyükelçisi İrlu vefat etti

İran'ın Yemen Büyükelçisi İrlu vefat etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hatipzade, "Büyükelçi İrlu görev yerinde koronaya yakalanmıştı, fakat bazı ülkelerin geç işbirliği yapması nedeniyle kötü durumda ülkeye getirildi. Aynı zamanda savaş gazisi olan İrlu tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah şehit oldu." dedi.

İranlı sözcü, dün düzenlediği basın toplantısında Büyükelçisi İrlu’nun ülkeye dönüşü hakkında,“İran'ın Yemen büyükelçisi İrlu sağlık nedeniyle ülkeye geri dönmek zorunda kaldı. Irak dahil bazı ülkeler büyükelçinin İran’a dönmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullanmıştı.

News Code 1899317
https://tr.mehrnews.com/news/1899317/

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