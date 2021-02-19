  1. Siyaset
19 Şub 2021 12:40

İranlı Büyükelçi:

İşgalciler kuşatmayı Yemen'e karşı silah olarak kullanıyor

İşgalciler kuşatmayı Yemen'e karşı silah olarak kullanıyor

İran’ın Sana  Büyükelçisi Hasan İrlu, Yemen'e askeri saldırı yapanların kuşatma ve kıtlığı bu ülkeye karşı silah olarak kullandığını belirtti.

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'e karşı yapılan askeri saldırganlığı ve kuşatmayı eleştirdi.

İrlu'nun yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'e askeri saldırı yapanlar savaşın devamının Sana'nın lehine olduğunu anladıktan sonra siyasi bir çözüm yoluna odaklandılar.

Onlar başkalarını sabotaj yapmakla suçluyor, aynı zamanda Yemen'e karşı kuşatma ve kıtlığı silah olarak kullanıyorlar. Bu tutum onların insanseverlik iddiasına aykırıdır ve diğer halklara karşı insanlık dışı davranışlarını gösteriyor."

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.  

News Code 1892620

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