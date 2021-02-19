İşgalciler kuşatmayı Yemen'e karşı silah olarak kullanıyor

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'e karşı yapılan askeri saldırganlığı ve kuşatmayı eleştirdi.

İrlu'nun yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'e askeri saldırı yapanlar savaşın devamının Sana'nın lehine olduğunu anladıktan sonra siyasi bir çözüm yoluna odaklandılar.

Onlar başkalarını sabotaj yapmakla suçluyor, aynı zamanda Yemen'e karşı kuşatma ve kıtlığı silah olarak kullanıyorlar. Bu tutum onların insanseverlik iddiasına aykırıdır ve diğer halklara karşı insanlık dışı davranışlarını gösteriyor."

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.