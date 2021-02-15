Zarif Tahran'da Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Karşılıklı ilişkileri görüşmek için Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

İran medyasına göre, görüşmede İran-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde resmi ziyaret için gittiği Doha'da Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bölgemizdeki sorunların çözümü için Katar ile omuz omuza çalışıyoruz." demişti.

Al Sani ise, Türkiye'nin özellikle İran ve ABD arasındaki görüşmeler konusunda desteğini ve görüşünü değerlendirdiklerini aktarmıştı.