Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Irak'ın Gara bölgesindeki olayla ilgili ilk tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki don gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

TSK'nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği son askeri operasyon hakkında Hatipzade, “İran olarak Irak’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün herkes tarafından tanınması ve herkesin bu yönde hareket etmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Hatipzade, Irak'ın Gara bölgesindeki olayla ilgili olarak, "Elbette son günlerde birkaç Türk sivile karşı terör eylemi düzenlendi. Biz bu terör eylemini kınıyoruz. Umarım bundan sonra bu tür olaylara tanık olmayız." açıklamasında bulundu.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi’nin Irak ziyaretine ilişkin Hatipzade, "Bu ziyaret çok başarılı geçti ve siyasi, adli, konsolosluk ilişkileri ve Şehit General Kasım Süleymani suikastı davası olmak üzere dört alanda görüşmeler yapıldı" ifadesini kullandı.

Zarif Tahran'da Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Karşılıklı ilişkileri görüşmek için Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

İran medyasına göre, görüşmede İran-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındı.

İran'da bugünkü korona vaka sayısı kaç?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 28'e, vaka sayısının da 1 milyon 526 bin 23'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 704'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 304 bin 330'a ulaştığı bilgisini verdi.