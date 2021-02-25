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25 Şub 2021 12:57

Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifasını istedi

Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifasını istedi

Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, "Ülkede darbe girişimi var" ifadelerini kullanarak, destekçilerinin başkent Erivan'da toplanması için çağrı yaptı.

AA'nın haberine göre, Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi; Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, saat 16.00'da açıklama yapacağını ifade etti.

Orduya "ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edin" çağrısı

Paşinyan ayrıca, orduyu, Ermenistan'a hizmet etmeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmeye çağırdı; "Ordunun siyasi süreçlere katılımına izin verilmez." dedi.

News Code 1892769

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