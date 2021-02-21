Ermenistan’da binlerce kişi Başbakan Paşinyan’ın istifasını istedi

Ermenistan’da binlerce kişi başkent Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için protesto gösterisi düzenledi.

Muhalefet partileri temsilcilerinin de katıldığı gösteride, Dağlık Karabağ’da kontrolün Azerbaycan’a bırakıldığı gerekçesiyle Paşinyan’ın görevi bırakması istendi.

Göstericiler, 10 Kasım’da Rusya’nın girişimiyle ilan edilen ateşkes ile birlikte bölgede kontrolün Azerbaycan’a bırakılmasını öngören anlaşma aleyhinde sloganlar attı.

Ülkesinde AB yanlısı olarak bilinen ve bu yüzden Rusya’nın sert tepkisini çektiği bilinen Paşinyan, 2018 yılında iktidara gelmişti.

Kaynak: Euronews